Wartungsarbeiten stehen an Schwebefähre pausiert fünf Tage – auch zum Stadtfest-Auftakt in Rendsburg Von Frank Höfer | 14.08.2023, 14:39 Uhr Der Bereich für Fußgänger und Radfahrer auf der neuen Schwebefähre. Foto: Frank Höfer

In der letzten Woche der Schulferien in Schleswig-Holstein stehen auf der Rendsburger Schwebefähre turnusmäßige Wartungsarbeiten an. Dafür ruht der Betrieb voraussichtlich bis zum Freitag, 25. August.