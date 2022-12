Die Polizei zeigt auf dem Schloßplatz in Rendsburg Präsenz: Wo mit Lebensmitteln und Blumen gehandelt wird, ist auch Bargeld im Spiel. Das lockt Kriminelle an. Foto: Frank Höfer up-down up-down Tipps der Polizei in Rendsburg Vorsicht, Taschendiebe! Diese fünf Fehler sollte jeder vermeiden Von Frank Höfer | 07.12.2022, 16:39 Uhr

Taschendiebe haben im Gedränge der Innenstädte oft leichtes Spiel. Die Polizei leistet deshalb verstärkt Aufklärungsarbeit in puncto Sicherheit. So wie am Mittwoch auf dem Wochenmarkt in Rendsburg.