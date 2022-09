Früher verkehrte zwischen Lohe-Föhrden und Rendsburg noch ein Linienbus. Seit Januar 2021 ist das nicht mehr der Fall. Foto: Henrik Matzen up-down up-down Busfahrplan sorgt für Ärger Kinder kommen regelmäßig zu spät zum Unterricht: Unmut bei Eltern aus Königshügel Von Jan Melchior Bonacker | 01.09.2022, 09:42 Uhr

Die erste Stunde an der Heinrich-Heine-Schule in Büdelsdorf beginnt um 7.45 Uhr. Kinder aus Königshügel kommen planmäßig um 7.31 Uhr an – dafür müssen sie aber einen Anschluss bekommen, bei dem es regelmäßig knapp wird.