Im Außenbereich der Schön-Klinik in Rendsburg stimmen die Hinweisschilder anscheinend schon. Von der Imland-Klinik ist nichts mehr zu sehen. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Krankenhaus mit neuem Betreiber Spuren von Imland verschwinden: Schon viel auf Schön-Klinik Rendsburg umgestellt Von Rainer Krüger | 01.08.2023, 17:45 Uhr

Am Tag der Übernahme der Krankenhäuser in Rendsburg und Eckernförde durch die Schön-Klinik-Gruppe am 1. August weist im Rendsburger Stadtbild anscheinend nichts mehr auf den vorherigen Namen Imland hin. Doch die Bezeichnung ist noch da.