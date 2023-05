Der Standort in Rendsburg (Foto) wird einen gemeinsamen Geschäftsführer mit dem Standort Eckernförde bekommen. So sehen es zumindest die aktuellen Pläne der Schön-Klinik vor. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Imland: Rendsburg und Eckernförde Schön-Klinik vor Übernahme: Neuer Geschäftsführer kennt sich im Norden aus Von Lutz Timm | 08.05.2023, 18:22 Uhr

Vor der geplanten Übergabe der Imland-Klinik an die Schön-Klinik am 1. Juli hat CEO Mate Ivančić den Neuen an der Spitze vorgestellt: Timon Gripp soll die bisherigen Geschäftsführer Markus Funk und Michael Kiens ablösen.