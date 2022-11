In diesem Bereich der Wallstraße fand die Geldübergabe statt. Foto: Frank Höfer up-down up-down Betrüger am Telefon Schockanruf in Rendsburg: Falscher Staatsanwalt erbeutet 40.000 Euro von 79-Jährigem Von Aljoscha Leptin | 11.11.2022, 16:28 Uhr

Der Senior übergab in der Wallstraße in Rendsburg 40.000 Euro an einen Betrüger. Die Polizei warnt, dass es aktuell viele betrügerische Anrufen gibt. Gleich mit zwei verschiedenen Maschen versuchten es die Kriminellen in dieser Woche in der Stadt.