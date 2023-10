Modeatelier in Fockbek Größter Ausbildungsbetrieb im Land: So steht es um die Zukunft des Schneiderei-Handwerks Von Morgana Alienor Pfeifer | 10.10.2023, 10:25 Uhr Logo NEO Die Ausbildung neuer Maßschneiderinnen gehört in der Familie Knüppel seit Jahrzehnten zum Handwerk dazu. Inge Knüppel (vorne rechts) bildet seit 1971 aus und ihre Tochter Daniela (vorne links) tut es ihr seit über zehn Jahren gleich. Foto: Morgana Alienor Pfeifer up-down up-down

Daniela Knüppel bildet in ihrem Modeatelier in Fockbek drei junge Frauen zu Maßschneiderinnen aus - damit führt die Schneidermeisterin den größten Ausbildungsbetrieb in Schleswig-Holstein.