Antje und Christian Pratsch hören und Rendsburg auf und wollen künftig in Eckernförde durchstarten. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Schließung in der Innenstadt Umzug nach Eckernförde: Café Ach am Samstag letztmals in Rendsburg geöffnet Von Aljoscha Leptin | 28.07.2023, 15:50 Uhr

Am Samstag, 29. Juli, werden Antje und Christian Pratsch ihr Café Ach in der Rendsburger Innenstadt zum letzten Mal öffnen. Ab Anfang Oktober servieren sie in Eckernförde Kaffee und Kuchen.