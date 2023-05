Um kurz nach 20 Uhr wurden die ersten Fahrzeuge kontrolliert - hier in der Nähe des Schloßplatzes. Foto: Landeszeitung up-down up-down Ermittlungen laufen Schlägereien im Zentrum von Rendsburg: Polizei nennt weitere Einzelheiten Von Frank Höfer | 02.05.2023, 13:22 Uhr

Was war da los in Rendsburg? Nach mehreren Schlägereien in der Innenstadt am Sonntagabend laufen die Ermittlungen. Die Beamten wurden zu drei Tatorten gerufen. Auch Waffen waren offenbar im Spiel.