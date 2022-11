Freuen sich aufs Schietwetter-Shopping: Karsten Schlüter vom Vorstand von Hohenwestedt-Marketing (links), die stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbunds Ronja Butenschön und Dieter Krompholz. Foto: Hans Jürgen Kühl up-down up-down Verkaufsoffener Sonntag Beim „Schietwetter-Shopping“ in Hohenwestedt kann man schon Weihnachtsgeschenke kaufen Von Hans Jürgen Kühl | 03.11.2022, 10:59 Uhr

Am 6. November steht in Hohenwestedt der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres an. In diesem Jahr gibt es beim „Schietwetter-Shopping“ auch den neuen Adventskalender zu kaufen – satte Gewinnchancen inklusive.