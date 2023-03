Imke Reincke ist die Vorsitzende des Schietsammeln-Vereins in Rendsburg. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Einsatz gegen Müll Schietsammelverein in Rendsburg: Bereits 7300 Liter Abfall seit Anfang 2023 Von Michelle Ritterbusch | 28.03.2023, 11:23 Uhr

Imke Reincke und Martin Kummer hatten genug von dem Müll, den sie in ihrer Hecke und auf den Straßen in Rendsburg fanden. Also gründeten sie einen Verein. Ihre Mission: Rendsburg sauber halten.