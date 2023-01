Sie sind die Neuzugänge an der Niederdeutschen Bühne in Rendsburg: Dennis Rechner spielt in dem Stück „Allens ut de Reeg“ einen Kellner, Hanna Ipsen die Krankenschwester Geesche und Henning März den betrogenen Ehemann Ronnie Würdemann (v.l.).

Foto: Christina Köhn up-down up-down