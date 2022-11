„Eventfittery“-Chef Ruwen Prochnow mit seiner „Bella“. Am Unternehmenssitz in Schacht-Audorf hat er extra einen kleinen Vorführbereich eingerichtet, in dem der Roboter sein Können zeigen kann. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Video: High-Tech von „Eventfittery“ Restaurants finden kein Personal – Roboter „Bella“ aus Schacht-Audorf springt ein Von Aljoscha Leptin | 05.11.2022, 16:11 Uhr

Die Firma „Eventfittery“ aus Schacht-Audorf ist in eine Marktlücke vorgestoßen. Sie liefert den Service-Roboter „Bella“ an Gastronomen in ganz Deutschland. Die Roboter können Servicemitarbeiter unterstützen – und in bestimmten Fällen sogar komplett ersetzen.