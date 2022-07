Clubmeister Andreas Breitner (von links), Präsident Jürgen Muhl und Sekretär Dr. Fabian Stein.. FOTO: THORE NILSSON / PHOTOWERKSTATT MATZEN up-down up-down Ältester Serviceclub der Stadt Rotary Club Rendsburg: Jürgen Muhl ist neuer Präsident Von Landeszeitung | 04.07.2022, 17:17 Uhr

Der Publizist tritt die Nachfolge von Dr. Issifi Djibey an. In seiner Rede machte er sich für mehr ehrenamtliches Engagement in der Gesellschaft stark.