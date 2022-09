Auf der Bühne in Rendsburg: Kerstin Scheil (Rotary Rendsburg-Mittelholstein), Jürgen Muhl (Rotary Rendsburg), Gerhard Delling und Birte Karstens (Inner Wheel Club Rendsburg, von links). Foto: Horst Becker up-down up-down Auf Einladung der Rotary-Clubs Gerhard Delling in Rendsburg: Was der Sportreporter von seiner Großmutter übers Leben lernte Von Horst Becker | 20.09.2022, 17:35 Uhr

An diesem Abend ging es um mehr als nur um Fußball: Beim Gastspiel von Gerhard Delling in Rendsburg stand der von ihm verfasste Familienroman „Ella & Co. KG“ im Mittelpunkt. Es wurde ein kurzweiliger Abend, der auch einem guten Zweck diente.