Gastronomie am NOK Grieche dicht: „Taverna Rhodos" in Schacht-Audorf dauerhaft geschlossen Von Frank Höfer | 16.08.2023, 10:52 Uhr Das griechische Restaurant „Taverna Rhodos" in Schacht-Audorf hat dauerhaft geschlossen. Foto: Frank Höfer

Am Wochenende war noch Betrieb – jetzt klebt ein Hinweis „Dauerhaft geschlossen“ an der Eingangstür: Die griechische „Taverna Rhodos“ in Schacht-Audorf hat dicht gemacht.