Im Rendsburger Kanaltunnel (B77) stehen am Mittwoch, 25. Oktober, zwischen 9 und 13 Uhr Reparaturarbeiten am Sicherheits- und Brandschutzsystem an. Wie der zuständige Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitteilt, müssen defekte Sensoren zur Erkennung des Kohlenmonoxid-Gehaltes der Luft ausgetauscht werden – „ein Aufschub der Reparatur ist aus Gründen der Personensicherheit und der vollumfänglichen Branderkennung nicht möglich.“

Mit Tempo 40 durch die Weströhre

Während der Arbeiten soll der Tunnel weitestgehend befahrbar bleiben: „Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen jeweils einspurig mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern durch die Weströhre geleitet“, heißt es in der Mitteilung des LBV.

Zwei Mal Vollsperrung

Doch es wird auch zwei Phasen geben, während der der Tunnel voll gesperrt ist: und zwar jeweils für etwa 30 Minuten während des Aufbaus der Baustelle gegen 9 Uhr und während des Abbaus gegen 13 Uhr.

Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, über die Rader Hochbrücke beziehungsweise die Kanalfähre Nobiskrug auszuweichen.