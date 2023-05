Hier werden im kommenden Jahr Akku-Triebwagen zur Reparatur stehen. Arne Beck (Geschäftsführer Nah.sh, von links), Edzard Lübben (Geschäftsführer Stadler Rail Service Deutschland), Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen und Daniel Baer (verantwortlich für das Servicegeschäft bei Stadler). Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down E-Triebwagen in Rendsburg Ab 2024 werden hier Akkuzüge repariert: So kommt der Bau der Stadler-Werkstatt voran Von Aljoscha Leptin | 15.05.2023, 15:23 Uhr

Schon bald sollen in Schleswig-Holstein 55 Akkuzüge auf den Gleisen unterwegs sein. Repariert und gewartet werden sie am neuen Stadler-Standort in Rendsburg. Für Fahrgäste sollen die Akkuzüge mehr Pünktlichkeit bedeuten, verspricht Nah.sh.