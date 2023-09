Rendsburg, Neumünster Konzept für Tourismus in Mittelholstein: So soll das Wachstum weitergehen Von Rainer Krüger | 15.09.2023, 09:29 Uhr Der Nord-Ostsee-Kanal – hier die Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg – gehört zu den Anziehungspunkten in der Tourismusregion Mittelholstein und soll auf den Rest des Gebiets ausstrahlen. Auch Angebote für Radtouristen sollen verbessert werden. Foto: sh-tourismus.de up-down up-down

Um 129.761 auf 593.089 stieg die Zahl der Übernachtungen in der Tourismusregion Mittelholstein in 2022. Ein Entwicklungskonzept soll helfen, dass es beim Aufholen des Corona-Einbruchs positiv weitergeht. So soll Wachstum entstehen.