Erste Stimmzettelmuster für die Kommunalwahl im Kreis kann Jessica Tietgen von der Kommunalaufsicht des Kreises schon zeigen. Mit den Kandidatenlisten ist kreisweit alles in Ordnung. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Rendsburg, Eckernförde Kommunalwahl 2023: Listen stehen – So groß ist die Vielfalt in 162 Städten und Gemeinden Von Rainer Krüger | 01.04.2023, 16:54 Uhr

Eine gute Nachricht für die Kommunalwahl im Kreis Rendsburg-Eckernförde. In allen Städten und Gemeinden gibt es genügend Kandidaten. Damit ist der Urnengang am 14. Mai überall möglich. Nun laufen die weiteren Vorbereitungen an.