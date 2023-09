Rendsburg, Büdelsdorf Achtung, Baustelle! Darum herrscht jetzt Staugefahr am Thormannplatz Von Rainer Krüger | 11.09.2023, 12:32 Uhr Nadelöhr für den Verkehr: In Höhe Thormannplatz in Rendsburg ist die B203 wegen Bauarbeiten auf der Grünfläche um zwei Spuren verengt. Foto: Rainer Krüger up-down up-down

Böse Überraschung für alle Pendler auf dem Weg durch Büdelsdorf in die Rendsburger Innenstadt: Auf Höhe Thormannplatz waren am Montag, 11. September, zwei Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr staute sich erheblich. Das dürfte noch länger so sein.