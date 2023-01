Frankfurter Grüne Soße Foto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down Guten Morgen, Rendsburg Ausflug in die arabische Küche: Wenn die Kräuter nur nicht so ähnlich aussehen würden Von Christina Köhn | 17.01.2023, 07:28 Uhr

Für Taboulé, ein Salat aus der arabischen Küche, braucht die junge Frau aus der Kanalregion viel Petersilie. Die gibt es in großen Mengen im türkischen Supermarkt an der Ecke. Doch obacht beim Griff in das Kräuterfach.