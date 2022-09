Nicht mehr taufrisch, aber viel zu schade für die Mülltonne. Die Tafeln verteilen gutes Essen an Bedürftige. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Hilfe für Bedürftige und Geflüchtete Andrang auf Tafeln wächst: Das sollten alle Rendsburger über das Angebot wissen Von Frank Höfer / Horst Becker | 06.09.2022, 08:32 Uhr

Die Tafeln in Deutschland versorgen so viele Menschen wie nie. Was bieten die Ausgabestellen im Raum Rendsburg? Wer darf Kunde werden? Die wichtigsten Fakten im Überblick.