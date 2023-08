Rendsburger Herbst Nienstadtstraßen Open Air: Musik vom Landsknecht bis zum Parkdeck Von Christina Köhn | 22.08.2023, 10:13 Uhr Die Organisatoren vom Nienstadtstraßen Open Air, Svenja Greier und Franz Organista, musizieren schon mal zusammen vor dem Laden „De Bookbinner“. Foto: Christina Köhn up-down up-down

Bereits zum zweiten Mal findet das Nienstadtstraßen Open Air am Samstag, 26. August, statt. Von 12 bis 20 Uhr treten an verschiedenen Orten in der Straße der Rendsburger Innenstadt unterschiedliche Musiker auf - alles ohne Strom. Und auch ohne Eintritt für die Besucher.