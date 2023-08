Rendsburger Herbst 2023 Getränke am Altstädter Markt: Fräulein Möhls reaktiviert die Alte Markthalle Von Aljoscha Leptin | 23.08.2023, 17:09 Uhr Am Mittwoch lieferte ein Lkw Getränke zur Alten Markthalle. Ab Freitag werden Gäste bedient. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down

Beim Rendsburger Herbst wird es am Altstädter Markt Nostalgie-Momente geben. In der Alten Markthalle werden an zwei Tagen Bier und andere Kaltgetränke ausgeschenkt.