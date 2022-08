Nach dem Platzregen am Freitag war die Stadt am Samstag bei besten Wetter gut besucht. Am Altstädter Markt herrschte großer Andrang. Foto: Horst Becker up-down up-down Fazit nach Rendsburger Herbst Organisatoren freuen sich über viele Besucher – ernten aber auch Kritik Von Horst Becker | 28.08.2022, 17:55 Uhr

Vereine und Verbände fühlten sich an ihrem neuen Standort am Obereiderhafen „abgehängt“. An anderen Stellen war die Innenstadt aber „proppenvoll“. Die Polizei hatte vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu tun.