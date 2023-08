Live-Musik, Animation für Kinder, Jahrmarkt, Präsentationen und Aktionen der Vereine und Verbände - der „Rendsburger Herbst“ bietet an sieben Standorten zahlreiche Veranstaltungen. Geöffnet ist das Stadtfest am Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Bereits zum 47. Mal findet das Stadtfest in diesem Jahr statt. „Die Rendsburger Innenstadt verwandelt sich wieder in eine farbenfrohe Kulisse voller Geselligkeit, mit vielen Attraktionen und buntem Programm“, so Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. „Wir möchten uns bei den Unterstützern und den Anwohnern bedanken, die an diesem Wochenende Einschränkungen hinnehmen und hierfür Verständnis zeigen“, sagt Stadtpräsident Thomas Krabbes.

Parken oder für fünf Euro an drei Tagen mit dem Bus hin und zurück

Damit alle Besucher sicher zum „Rendsburger Herbst“ und anschließend wieder nach Hause kommen, gibt es in diesem Jahr das Fünf-Euro-ÖPNV-Ticket. Es gilt für den gesamten Stadtverkehr und ist von Freitag bis Sonntag gültig.

Abfahrtszeiten Freitag und Samstag ab Haltestelle Zob

Linie Nach Abfahrt 3 Fockbek stündlich bis 0.50 Uhr 3 Nobisfähre stündlich bis 1.28 Uhr 6 Kohlberger Straße stündlich bis 0.50 Uhr 6 Hochfeld stündlich bis 1.28 Uhr 11 Büdelsdorf stündlich bis 0.50 Uhr 11 Hohe Luft stündlich bis 1.28 Uhr

Abfahrtszeiten Sonntag ab Haltestelle Zob

Linie Nach Abfahrt 3 Fockbek 20.50 Uhr letzte Abfahrt 3 Nobisfähre 21.28 Uhr letzte Abfahrt 6 Kohlberger Straßße 20.50 Uhr letzte Abfahrt 6 Hochfeld 21.28 Uhr letzte Abfahrt 11 Büdelsdorf 20.50 Uhr letzte Abfahrt 11 Hohe Luft 21.28 Uhr letzte Abfahrt

Außerdem gibt es auf dem Schloßplatz am Freitag und Samstag ab 18 Uhr einen Taxistand für eine sichere Heimfahrt. Als Parkmöglichkeiten stehen alle Parkhäuser wie am Bahnhof, in der Nienstadtstraße, Wallstraße und am Schiffbrückenplatz zur Verfügung, ebenso wie die Parkflächen am Kreishaus, an der Konrad-Adenauer-Straße, am Eiland, an der Torstraße, Schleuskuhle und an der Untereider.

Hier gibt es Toiletten, die auch barrierefrei sind

Toiletten finden die Besucher des dreitägigen Stadtfestes auf dem Paradeplatz, auf dem Altstädter Markt in der Alten Markthalle, am Obereiderhafen und im Kulturzentrum. Zwei Toilettenmöglichkeiten gibt es außerdem auf dem Schiffbrückenplatz: einmal auf dem Platz und einmal an der Seite der Schiffbrückengalerie bei Woolworth. Ebenfalls zwei öffentliche WCs stehen am Stadtsee: einmal direkt im Stadtpark bei der Bühne sowie an der Ecke An der Bleiche/Materialhofstraße. Barrierefreie Toiletten sind im Kulturzentrum, am Obereiderhafen, im Stadtpark und in der Pannkokenstraat vorhanden.

Und falls mal was passiert: Die Johanniter-Unfallhilfe hat ihre Station am Übergang vom Paradeplatz zum Stadtpark.

Verkaufsoffener Sonntag, Museum, Poetry-Slam und Modelleisenbahn

An sieben Orten findet da Programm vom „Rendsburger Herbst“ statt. Doch auch abseits davon gibt es einiges zu erleben. So werden anlässlich des Stadtfestes am Sonntag in der Innenstadt die Geschäfte öffnen. „Rendsburg macht auf“ heißt es dann in der Zeit von 12 bis 17 Uhr.

Bei der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche Rendsburg sind große und kleine Besucher zum Modelleisenbahn-Spielwochenende eingeladen. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr werden Möglichkeiten zum Ausprobieren und Spielen angeboten. Es gibt außerdem Kaffee und Kuchen. Adresse: Am Bahnhof 7.

Mit einem Tag der offenen Tür beteiligt sich das Museumsstellwerk Rendsburg am „Rendsburger Herbst“. Dieser findet am Sonntag von 12 bis 17 Uhr statt. Das zweigeschossige, polygonale Stellwerk von 1912 wurde 1983 durch neue Technik ersetzt und durch die Initiative des Eisenbahners Siegfried Weichert zu einem Museum umgebaut. Das historische Block- und Hebelwerk ist noch heute voll funktionsfähig und wird bei Vorführungen in Gang gesetzt. Adresse: Am Bahnhof 22.

Poetry Slam am Sonntag

Die Jugendspeaker der Stadt Rendsburg beteiligen sich ebenfalls am Stadtfest - mit Aktionen für Kinder und einem Poetry-Slam. „Die Aktionen für die Kinder am Samstag werden von 10 bis 18 Uhr im Hohen Arsenal in der Nähe des Strohspielplatzes stattfinden“, erzählt Jacqueline Kühl. Der Poetry-Slam am Sonntag wird im Stadtpark in der Nähe vom Lornsen Denkmal bei der Jugendarbeit von 16 Uhr bis 18 Uhr auf einer kleinen Bühne stattfinden. „Wir haben das zusammen mit Assemble Art organisiert, es werden bekannte Slam-Poeten kommen, wie Sarah Garstenstein, Janne Petersen-Feddersen (neue Landesmeisterin), Jan Michael Stümpert und Juri Kirchheffer (Finalist Jugendlandesmeisterschaften).“