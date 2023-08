Rendsburger Herbst 2023 Doppelzentner, Frühschoppen, Freibier: Das bietet das Stadtfest auf dem Schiffbrückenplatz Von Frank Höfer | 19.08.2023, 10:01 Uhr Hier gibt es den Programmüberblick für den Schiffbrückenplatz. Archivfoto: LZ-Archiv up-down up-down

Auf dem Schiffbrückenplatz in an allen drei Stadtfest-Tagen volles Programm. Die Band „Nebcube“ macht am Freitag den Anfang, danach folgt der traditionelle Fassbieranstich.