Ein 57-köpfiges Team der Organisation International Search and Rescue (I.S.A.R.) Germany und des Bundesverbands Rettungshunde startet vom Flughafen Köln zum Hilfseinsatz für Erdbebenopfer in der Türkei. Unter ihnen ist auch Bernd Laarsen aus Rendsburg. Foto: I.S.A.R. Germany/Landeszeitung Erdbeben in Syrien und Türkei Bernd Laarsen aus Rendsburg ist als Helfer im Katastrophengebiet Von Rainer Krüger | 07.02.2023, 15:21 Uhr

Der 65-jährige Rendsburger startete am Montag für die Organisation I.S.A.R. Germany in Richtung der türkischen Stadt Hatay-Kirikhan. Als Mitglied eines 57-köpfigen Teams will er den Erdbebenopfern medizinisch helfen.