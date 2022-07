Carsten Wolst und sein Sohn Oliver (15) freuen sich auf die Internationalen Jugendspiele in Almere. FOTO: Horst Becker up-down up-down Internationale Jugendspiele 2022 Auf nach Almere: Bei diesen Spielen geht es um mehr als Medaillen Von Horst Becker | 17.07.2022, 15:30 Uhr

Sie wollen sich mit anderen sportlich messen, aber auch Kontakte knüpfen und Spaß haben: Eine 30-köpfige Delegation aus Rendsburg ist am Sonntagmorgen in die Partnerstadt Almere aufgebrochen. In vier Sportarten treten die Jugendlichen an.