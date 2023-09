Gleich zwei Auffahrunfälle auf der A210 im Großraum Rendsburg haben am Dienstag, 19. September, den Berufsverkehr am Morgen behindert. Gegen 7.30 Uhr krachte es im Baustellenbereich des Rendsburger Autobahnkreuzes (A210/A7). Dort stehen seit Monaten baustellenbedingt nur verengte Fahrstreifen zur Verfügung. Ein BMW rammte einen Kleinwagen (Fiat) von hinten. Beide blieben auf dem Standstreifen liegen.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich etwas weiter westlich. Zwischen der derzeit gesperrten Anschlussstelle Schacht-Audorf und dem Kreuz Rendsburg stießen zwei Fahrzeuge ineinander. Beide waren in Fahrtrichtung Kiel unterwegs. Möglicherweise hatte starker Regenfall die Sicht behindert. An beiden Unfallstellen konnte der Verkehr vorbeifließen, trotzdem mussten Autofahrer Zeitverluste in Kauf nehmen. Betroffen waren auch Pendler auf der A7, die nach Kiel wollten.