Als Mountainbike-Fans sind Levin Suhr (von links), Nando Ruf und Mika Scheu mit den Pumptrack auf dem Paradeplatz zufrieden. FOTO: Reinhard Frank up-down up-down Neue Attraktion auf dem Paradeplatz Rendsburg: Wie das Fahren auf dem Pumptrack die Stadt belebt Von Reinhard Frank | 03.07.2022, 13:35 Uhr

Die 64 Meter lange Bahn soll in Juli und August aktive Pumptrack-Fans aber auch Zuschauer in die Innenstadt locken. Drei junge Radfahrer lassen durchblicken, was sie begeistert.