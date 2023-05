Der betörende Duft weckt Erinnerungen. Foto: Sabine Sopha up-down up-down Guten Morgen, Rendsburg! Wenn der Garten parfümiert ist Eine Kolumne von Sabine Sopha | 26.05.2023, 06:22 Uhr

Der Gang in den Garten bietet so manche Überraschung, stellte eine Frau aus der Kanalregion fest. Manchmal sind dann sogar Handschuhe notwendig, um am Ende ein herrliches Ergebnis zu haben.