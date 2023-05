Die Polizei sucht nach Zeugen eines versuchten Einbruchs im Rendsburger Stadtteil Hoheluft. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei sucht Zeugen Feldstraße in Rendsburg: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – weitere Gebäude betroffen? Von Lutz Timm | 09.05.2023, 16:56 Uhr

In der Nacht auf Dienstag, 9. Mai, haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Rendsburg einzubrechen. Als sie eine Scheibe einschlugen, wurden die Bewohner wach. Die Polizei sucht Zeugen.