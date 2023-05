Die FDP-Fraktionsvorsitzende Tina Schuster (von links), Michael Schunck (SSW), Sabine Mues (CDU), Anke Göttsch (SPD), Andreas Höpken (Wählergemeinschaft) und Christine von Milczewsli (Bündnis 90//Die Grünen). Foto: Gero Trittmaack up-down up-down Diskussion in Rendsburg Kommunalwahl 2023: Kandidaten für den Kreistag stellen sich den Fragen der regionalen Wirtschaft Von Gero Trittmaack | 10.05.2023, 16:53 Uhr

In der „Kommunalpolitischen Kanalrunde“ standen die Spitzenkandidaten für den Kreistag bei der Kommunalwahl am 14. Mai dem Unternehmensverband Mittelholstein Rede und Antwort. In Rendsburg wurde klar: Die Unterstützung der Wirtschaft ist kompliziert.