Künftig könnte es für Gemeinden leichter werden, 30-Zonen einzurichten. Rendsburg, Fockbek, Hüttener Berge: Tempo 30 als Entscheidung der Kommune? Von Lutz Timm | 10.02.2023, 07:47 Uhr

Bislang müssen sich Städte und Gemeinden Tempo-30-Zonen genehmigen lassen. Ein Bündnis will das jetzt ändern. In der Region Rendsburg spielt das Thema noch eine Nebenrolle – außer in einem Amt.