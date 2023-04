Onno-Eigentümer Claas Mäder und Rezeptionistin Anyanee Schrimpf sind zufrieden mit dem Saisonstart 2023 in Rendsburg Foto: Lutz Timm up-down up-down Tourismus: Saisonstart 2023 Branche ist zufrieden: Darum kommen Touristen nach Rendsburg und in die Region Von Lutz Timm | 17.04.2023, 18:42 Uhr

Ostern ist vorbei, die Ferien laufen – Zeit für eine erste Bilanz in Sachen Tourismus in Rendsburg und der Kanalregion. Warum Hotels, Restaurants und Verbände bisher zufrieden sind und was es mit dem Trend zum Sparen auf sich hat.