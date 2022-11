An beiden Standorten der Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförde (Foto) können ab 2. November wieder Patienten besucht werden. Foto: Arne Peters up-down up-down Rendsburg und Eckernförde Imland-Klinik hebt Besucherstopp auf: Nun gelten strenge Auflagen Von Rainer Krüger | 01.11.2022, 17:41 Uhr

Die Corona-Lage an der Imland-Klinik hat sich entspannt. Daher wird der Besucherstopp an beiden Standorten in Rendsburg und Eckernförde am 2. November aufgehoben. Allerdings gelten bei Patientenbesuchen jetzt besondere Regeln.