Bei seinem Besuch in der ukrainischen Region Tscherniwzi sprach Thomas Voerste (von links) mit dem dortigen Verwaltungsleiter Dumitru Kozarichuk. Dabei erfuhr er, wo in dem Gebiet Hilfsbedarf besteht. Foto: Thomas Voerste up-down up-down Krieg in der Ukraine Kreis baut Hilfe für die Ukraine aus: Transporter geht als Spende nach Tscherniwzi Von Rainer Krüger | 17.04.2023, 16:09 Uhr

60.000 Menschen sind vor schweren Kämpfen in anderen Teilen der Ukraine in die Region Tscherniwzi geflohen. Entsprechend groß sind dort die Probleme. Neue Spenden aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde lindern die Not.