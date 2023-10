Viel Geduld brauchen die Autofahrer am heutigen Donnerstag, 5. Oktober, auf der A7 Richtung Norden. Seit 5 Uhr steht zwischen Rendsburg und Büdelsdorf nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Bis 17 Uhr werden dort dringende Sanierungsarbeiten am Straßenbelag durchgeführt. Das teilte die Autobahn-Direktion am Mittwochabend mit.

„Bei einer Streckenkontrollfahrt wurden mehrere Asphaltschäden festgestellt, die kurzfristig saniert werden müssten, um die Verkehrssicherheit garantieren zu können“, hieß es.

Höhe Dreieck Bordesholm in beide Richtungen nur eine Spur frei

Dadurch staut es sich bereits ab Warder bis zur Rader Hochbrücke auf acht Kilometer zurück. Ein Unfall mit fünf Lkw sorgt seit 9.30 Uhr dafür, dass die Autobahn ab Warder Richtung Norden vollgesperrt werden muss.

Zusätzlich ist die Autobahn auch auf Höhe Dreieck Bordesholm wegen Markierungsarbeiten bis etwa 16 Uhr auf einen Fahrstreifen verengt – in beiden Richtungen.

Außerdem gibt es zwei Sperrungen von Ein- und Ausfahrten. Richtung Hamburg ist die Einfahrt Bordesholm betroffen. Und Richtung Flensburg ist die Ausfahrt Büdelsdorf gesperrt.