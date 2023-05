Der Vatertag in Rendsburg und Umgebung verlief ruhig. Symbolfoto: Lars Klemmer up-down up-down Himmelfahrt und Vatertag Betrunkene Männer und laute Musik in Rendsburg? Polizei vermeldet einen ruhigen Vatertag Von Christina Köhn | 18.05.2023, 14:57 Uhr

Himmelfahrt sind die Männer mit Bier und Bollerwagen in Rendsburg und Umgebung unterwegs, um den Vatertag zu feiern. Meist zieht das zahlreiche Einsätze der Polizei nach sich. Nicht so in diesem Jahr.