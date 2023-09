Auf und am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg gibt es ab Freitag, 15. September, drei Tage lang Sport-, Show- und Musikprogramm. Neben dem Rudermarathon am Sonntag (14 Uhr) finden auf dem Kanal auch Drachenbootrennen, Stand-up-Paddling, eine Flyboard-Show und das Schwimmen des Triathlons statt. Gleichzeitig ist der NOK aber auch die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt – wie lassen sich Schiffsverkehr und die Wettkämpfe in Einklang bringen?

Freie Bahn für die Ruderer auf dem NOK

„Als würde man auf der A7 einen Marathon-Lauf machen“ – so beschreibt Florian Berndt, Geschäftsführer der Canal-Cup Projekt GmbH, die Organisation. Er betont, dass es in all den Jahren eine gute Zusammenarbeit mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal (WSA-NOK) gab. Die Kanalverwaltung steuert den Schiffsverkehr so, dass während des Rudermarathons der internationalen Achter keine großen Schiffe zwischen Breiholz und Rendsburg unterwegs sind.

Der Rudermarathon über 12,7 Kilometer ist der sportliche Höhepunkt eines bunten Wochenendes (16./17. September) im und um den Rendsburger Kreishafen. Das Rennen startet um 14 Uhr. Der Deutschland-Achter misst sich mit Großbritannien, den USA und Österreich. Sportreporter Sascha Bodo Sievers wird das Rennen am Mikrofon begleiten. Er bekommt mit Olympiasieger Richard Schmidt und Europameister Maximilian Munski zwei Experten an die Seite, die einst selbst im Deutschland-Achter saßen.

Florian Berndt betont, dass der Kanal für das Achterrennen am Sonntag nicht gesperrt wird. Die Verkehrslenkung der Kanalverwaltung würde für eine „künstliche Schifffahrtspause“ auf dem Abschnitt zwischen Breiholz und Rendsburg sorgen.

Mehr Informationen: „Westerrönfelder Meile“ beim SH Netz Cup Die „Schülper Meile“ hat beim SH Netz Cup Tradition. Die kleine Gemeinde gilt als Stimmungshochburg beim Ruder-Marathon über 12,7 Kilometer von Breiholz nach Rendsburg. Jedes Jahr werden die internationalen Achter von Zuschauern am ehemaligen Weichenhaus in Schülp bei Rendsburg angefeuert. So auch bei der 23. Auflage am Sonntag, 17. September. Doch damit ist es in diesem Jahr nicht getan. Ein paar Kilometer weiter in Richtung Rendsburg feiert die „Westerrönfelder Meile“ Premiere. Schauplatz ist die Hafenstraße. Dort ist nach Angaben von Bürgermeister Norbert Klause ab 10 Uhr Betrieb. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, um 10. 30 Uhr startet ein Frühschoppen.

WSA-Sprecher Thomas Fischer erklärt: „Die entsprechenden Planungen und Lenkungshandlungen beginnen sehr frühzeitig. Die Verkehrslenker wissen ja bereits vor dem Einschleusen, wann sich welches Schiff zur fraglichen Zeit befinden wird. Aufgrund deren Erfahrungen wird es zu möglichst wenig Stopps kommen. Wie genau das abläuft, hängt von der Verkehrssituation im Kanal an dem Tag ab.“

Florian Berndt berichtet, dass das in der Vergangenheit immer gut funktioniert habe. Nie sei ein Schiff während des Rudermarathons auf dem Kanalabschnitt gewesen. Er betont, dass der Wettbewerb nicht funktionieren würde, käme plötzlich ein großer Frachter entgegen: Die Bordwände der Ruderboote sind lediglich um die zehn Zentimeter hoch. Durch die vom Schiff erzeugten Wellen würde Wasser ins Boot schwappen. Die einzige Möglichkeit für Ruderer in einer solchen Situation: Stoppen, das Boot parallel zur Welle legen „und dann rüber wippen“, erklärt Florian Berndt. Während eines Rennens eher ungünstig.

Mehr Informationen: Diese zwei Genehmigungen müssen die Veranstalter des SH Netz Cup vorab einholen Florian Berndt berichtet, dass vor der Austragung stets zwei Genehmigungen von der Kanalverwaltung eingeholt werden müssen. Zum einen müssen die Achter von dem Tempolimit von 12 km/h auf dem NOK befreit werden. Zum anderen ist der Schwimmsteg, von dem aus der Start erfolgt, so lang, dass der Transport lotsenpflichtig wäre. Die Kanalverwaltung befreit den Transport nach Breiholz dann auf Anfrage von der Lotsenpflicht. Und auch bei den Showacts gibt es etwas zu beachten: Von der Bühne aus dürfen keine grünen oder roten Lichter in Richtung Wasser scheinen: Die Schiffsbesatzung könnte dies als Fahr- beziehungsweise Stoppsignal deuten, erklärt Berndt.

Wasserschutzpolizei stoppt Freizeitkapitäne

Die Kanalverwaltung stellt also sicher, dass keine großen Frachter oder Containerschiffe den Ruderern in die Quere kommen. Doch wie wird verhindert, dass jemand mit seinem Segelboot in Borgstedt losfährt und kurz darauf den Zieleinlauf unter der Eisenbahnhochbrücke crasht? Darum kümmern sich Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei: „Sie sichern die Strecke in Breiholz und am Audorfer See und verhindern, dass Freizeitkapitäne reinfahren“, berichtet Florian Berndt.

Schiffe fahren langsam am Kreishafen vorbei

Und wie ist es mit den anderen Veranstaltungen auf dem NOK – Drachenbootrennen, Stand-up-Paddling, Sprintcup, Flyboard-Show? Diese finden auf einem Areal am Kreishafen (Kanal-Nordseite) statt, Bojen trennen den Bereich vom restlichen Kanal. Die Schiffe sollen hier mit verringerter Geschwindigkeit vorbeifahren, damit in der Sportarena möglichst wenig Wellengang ist. „Gleichzeitig muss ein Schiff aber seine Manövrierfähigkeit behalten. Aufgrund der individuellen Schiffsgrößen, Schiffstypen und unterschiedlichen Antriebe ist die langsamste Geschwindigkeit bei den verschiedenen Schiffen unterschiedlich, sodass es kein definiertes Tempolimit gibt“, erklärt Fischer.