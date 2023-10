Nach Diskussion in Flensburg So halten es die Kitas in der Region Rendsburg mit vegetarischer Ernährung Von Lutz Timm | 17.10.2023, 07:24 Uhr Nach Ansicht von Ernährungsexperten spricht nichts gegen eine fleischfreie Verköstigung von Kita-Kindern. Symbolfoto: Patrick Pleul up-down up-down

Immer häufiger landen in Kitas vegetarische Gerichte auf dem Teller. Doch wie sieht es in Rendsburg und Umgebung aus? Wir haben bei verschiedenen Trägern nachgefragt, welchen Rolle Fleisch in der Ernährung spielt.