Eigentlich ist der Stegengraben, ein schmaler Weg in der Rendsburger Innenstadt, den Fußgängern vorbehalten. Doch immer wieder sind hier auch Autos unterwegs. Mal brettert der Fahrer eines Lieferservices über die Gehwegplatten, mal verirren sich Ortsunkundige hier auf der Suche nach einem Parkplatz.

Und jetzt sah ein Rendsburger sogar einen Transporter mit Anhänger, der sich rückwärts durch die schmale Gasse kämpfte. Der Mann hat aus seinem Büro einen perfekten Blick auf den Stegengraben. Fasziniert beobachtete er, wie der Fahrer durch das Nadelöhr manövrierte. Schnell gesellten sich die Kollegen des Rendsburgers mit ans Fenster.

„Oh, gleich fährt er sich den Seitenspiegel ab“, meinte einer. Und tatsächlich sah es so aus, als stünde die Kollision mit einer Hauswand kurz bevor. Doch der Fahrer hatte alles im Griff: Er lehnte sich aus dem Fenster, klappte den Spiegel ein und wich dem Mauervorsprung auf diese Weise aus. Schließlich schien er seinen Zielort erreicht zu haben und hielt an. „Aber wie will er jetzt noch aus dem Auto kommen?“, wollte eine Kollegin im Büro wissen. Immerhin parkte der Wagen so dicht an der Wand, dass die Tür nicht mehr aufgehen konnte. Doch auch hierauf hatte der Fahrer eine Antwort: Er zwängte sich über die Mittelarmlehne und stieg schließlich auf der Beifahrerseite aus.

Der spektakuläre Part war vorbei, also gingen alle Kollegen im Büro wieder an ihre Arbeitsplätze – und sie sind schon gespannt, welches Fahrzeug sich als nächstes durch den Stegengraben-Parcours wagt.