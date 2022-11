Ein Raubüberfall am Rendsburger Bahnhof lief am Samstagnachmittag, 5. November, die Polizei auf den Plan. Symbolfoto: via www.imago-images.de up-down up-down 16-Jähriger bestohlen Rendsburg: Raubüberfall am Bahnhof - Polizei mit Ermittlungserfolg Von Rainer Krüger | 08.11.2022, 10:40 Uhr

Ein 16-Jähriger wurde am Samstag, 5. November, in Rendsburg Opfer eines Raubs. Der Überfall erfolgte am Bahnhof. Die Täter flohen. Doch die Polizei war schnell alarmiert.