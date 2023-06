Einsatz für die Feuerwehr Rendsburg am Donnerstag im Gewerbegebiet Friedrichstädter Straße. Foto: dpa up-down up-down Im Norden von Rendsburg Friedrichstädter Straße: Panne beim Grillen führt zu Feuerwehreinsatz Von Frank Höfer | 29.06.2023, 18:07 Uhr | Update vor 52 Min.

Aufregung am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Friedrichstädter Straße in Rendsburg: Ein Missgeschick beim Grillen auf einem Privatgrundstück löste einen Feuerwehreinsatz aus.