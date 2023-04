Im Raum Rendsburg laufen am Oster-Wochenende unterschiedliche Veranstaltungen. Nicht alle haben unmittelbar mit dem Fest zu tun. So können beim Trecker-Treck am Ostersamstag in Kleinvollstedt Acker-Giganten beim Losziehen betrachtet werden.

Foto: Kai Eckhardt