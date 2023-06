Zu Wochenbeginn waren die Neuwerker mit einer Abordnung bei der befreundeten Nortorfer Vogelgilde zu Gast, um deren Gildetag zu begleiten: Marschall Andreas Rieck, König Dirk „der Dankbare“ Schülldorf und Ältermann Alfons Wiedmann (von links). Foto: Neuwerker Scheiben-Schützen up-down up-down Zum Gildefest 2023 Mit Bettelwagen und Drehorgel: Neuwerker Scheiben-Schützen sammeln für Bedürftige Von Frank Höfer | 01.06.2023, 11:41 Uhr

Die Neuwerker Scheiben-Schützen-Gilde in Rendsburg ist an diesem Freitag wieder in Rendsburg mit dem Bettelwagen unterwegs. Die Männer im schwarzen Anzug sammeln Spenden für arme Familien. Es ist der Aufgalopp zum Gildefest am Montag.