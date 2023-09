Tour sollte in Rendsburg enden Zu spät an der Schleuse: Micha Mark Knierim brach SUP-Rekordversuch auf der Eider ab und | 02.09.2023, 14:11 Uhr Von Rainer Krüger Aljoscha Leptin | 02.09.2023, 14:11 Uhr Micha Mark Knierim wollte an einem Tag 100 Kilometer auf dem SUP zurücklegen. Doch sein Plan ging nicht auf. Foto: Privat up-down up-down

Er wollte an einem Tag per Stand-Up-Paddleboard (SUP) von Tönning über die Eider bis nach Rendsburg fahren. Doch weil die Strömung gegen ihn war, musste Micha Mark Knierim seinen Weltrekordversuch abbrechen.