Die Demonstranten zogen auch über die Tangente. Foto: Horst Becker up-down up-down Rendsburg Fridays for Future: Kaum mehr Schüler, dafür viele Erwachsene bei der Klima-Demo Von Horst Becker | 23.09.2022, 18:10 Uhr

Rund 100 Menschen gingen am Freitag, 23. September, in Rendsburg für das Klima auf die Straße. Auffällig: Die Schüler waren in der Unterzahl. Warum?